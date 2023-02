Publiziert: Februar 2023

Warum Schweizer Medien zum Ukraine-Krieg fast nur NATO-Propaganda verbreiten.

Kriegspropaganda in Schweizer Medien?

Der gut informierte Leser merkt es rasch: Auch in der vorgeblich neutralen Schweiz verbreiten die klassischen Medien zum Ukraine-Krieg fast nur NATO-Propaganda.

Die Propaganda in Schweizer Medien lässt sich dabei im Wesentlichen in drei Kategorien einteilen: Erstens, Propaganda zur Vorgeschichte des Krieges; zweitens, Propaganda zum Thema Energie- und Rohstoffexporte; drittens, sogenannte Greuel-Propaganda zu (angeblichen) Kriegsverbrechen.

Den Kriegsausbruch m√∂chten Schweizer Medien ihren gutgl√§ubigen Lesern und Zuschauern gerne als “unprovozierte russische Invasion” verkaufen. In Wirklichkeit reagierte Russland auf den illegalen US-Umsturz mitsamt Maidan-Massaker von 2014; die folgende NATO-Expansion in die Ukraine mitsamt gemeinsamen Milit√§r√ľbungen; die Sabotage des Minsk-Abkommens; und die anhaltende Bombardierung der russisch-sprachigen Donbass-Bev√∂lkerung. Die USA w√ľrden auf eine Milit√§rallianz von Kuba oder Mexiko mit Russland oder China zweifellos sehr √§hnlich reagieren.

Bei den Energie- und Rohstoffexporten m√∂chten Schweizer Medien ihrem Publikum gerne weismachen, Russland benutze Energie, Getreide und andere Rohstoffe als “Waffe”. Tats√§chlich ist es gerade umgekehrt: W√§hrend Russland weiter exportieren und verdienen m√∂chte, blockieren westliche Sanktionen russische Gas-Pipelines, √Ėl-Tanker, sowie den Export von Getreide und D√ľngemitteln. Das ukrainische Getreide-Abkommen wurde f√ľr den Anschlag auf die Krimbr√ľcke genutzt, und die NordStream-Pipelines wurden im September in einer US-Milit√§raktion gesprengt. Die h√∂heren Energiepreise haben mithin die USA und EU, nicht Russland, zu verantworten.

Beim Thema Kriegsverbrechen¬†versuchen Schweizer Medien ihrem Publikum einzureden, diese w√ľrden vor allem von russischen Truppen begangen. In Wirklichkeit versucht Russland zivile Opfer wenn m√∂glich zu vermeiden, w√§hrend der Gro√üteil der Kriegsverbrechen und der absichtlichen Angriffe auf Zivilisten bisher von ukrainischen Truppen und Milizen ver√ľbt wurden. Zur Verschleierung dieses Umstandes werden drei Techniken angewandt: erstens werden ukrainische Aktionen als russische Aktionen dargestellt; zweitens werden ukrainische Aktionen ignoriert oder heruntergespielt; drittens werden russische Aktionen erfunden, verf√§lscht oder √ľbertrieben.

Zu den bekanntesten Beispielen z√§hlen bisher die angeblich russische Bombardierung einer Geburtsklinik in Mariupol (keine Belege, Zeugen widersprachen); die angeblich russische Bombardierung des Theaters in Mariupol (Sprengung durch Azov-Truppen); das angebliche “Bucha-Massaker” (Tote durch ukrainisches Artilleriefeuer und Exekution von “Kollaborateuren”, plus russische Exekution von ca. zw√∂lf Partisanen und Spionen, sowie Sch√ľsse auf Zivilisten, die sich Milit√§rkolonnen n√§herten); die angeblich russischen Bombardierungen des Bahnhofs von Kramatorsk, des Gefangenenlagers bei Elenovka und des Atomkraftwerks bei Zaporozhie (alles ukrainische Bombardierungen); die angeblich russische Bombardierung von “Einkaufszentren” und “Schulen” (ukrainische St√ľtzpunkte oder Waffenlager); die angeblich russischen Raketen, die in Polen sowie in Wohnblocks in Kiev und Dnipro einschlugen (ukrainische Luftabwehr-Raketen); sowie erfundene Geschichten zu angeblichen russischen “Massen¬≠ver¬≠ge¬≠wal¬≠ti¬≠gungen” und “Folterkammern”, w√§hrend auf ukrainischer Seite bereits dutzende Massen¬≠exekutionen und Folterungen von Kriegs¬≠gefangenen dokumentiert sind. Diese, sowie die t√§gliche Bombardierung der Stadt Donetsk durch ukrainische Truppen, sind in Schweizer Medien indes kaum ein Thema.

Das haupts√§chliche russische Kriegsverbrechen ist bisher die systematische Zerst√∂rung der ukrainischen Energie-Infrastruktur durch Drohnen und Raketen. Diese begann im Oktober als Antwort auf den ukrainischen Angriff auf die Krim-Br√ľcke und versucht zwar ebenfalls direkte zivile Opfer zu vermeiden, kann aber dennoch eine humanit√§re Krise ausl√∂sen.

Gr√ľnde f√ľr Schweizer Kriegspropaganda

Wie l√§sst sich eine solch einseitige Berichterstattung und allt√§gliche Kriegspropaganda in Schweizer Medien erkl√§ren? Die Gr√ľnde sind systematischer und struktureller Natur.

Bereits im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es in der Schweiz Zensur und Selbstzensur, allerdings griffen diese damals noch “auf beide Seiten”. Zudem hatte die Schweiz damals selbst bei geopolitischen Themen noch eine echte Medienvielfalt, sodass die Berichterstattung insgesamt tats√§chlich sehr umfassend, ausgewogen und international angesehen war.

Mit dem Kalten Krieg wurde die √∂konomische und milit√§rische Abh√§ngigkeit der Schweiz von der USA und NATO indes so hoch, dass eine grunds√§tzlich kritische Medienarbeit zu geopolitischen Themen kaum mehr m√∂glich war. Dokumente aus der Fichen-Aff√§re zeigen, dass der Schweizer Geheimdienst unangepasste Journalisten √ľberwachte und n√∂tigenfalls bei den Verlagen intervenierte. Es war dies auch die Zeit der CIA-kontrollierten Schweizer Crypto AG.

Mit dem Ende des Kalten Krieges 1991 und insbesondere mit dem beginnenden “Krieg gegen den Terrorismus” 2001 (“entweder mit uns, oder gegen uns”) nahm der Spielraum f√ľr kritische Medien¬≠arbeit zu geopolitischen Themen weiter ab. 1996 ging die Schweiz zudem, ohne Volks¬≠ab¬≠stimmung, eine Partnerschaft mit der NATO ein. Diese Abh√§ngigkeit und Verflechtung wird auch durch die Mitgliedschaft von Schweizer Medienchefs in transatlantischen Gremien sichtbar.

Ein weiterer Faktor ist die fortschreitende Medienkonzentration auf inzwischen nur noch f√ľnf gro√üe Anbieter, die rund 90% des Schweizer Medienmarktes kontrollieren.

W√ľrden klassiche Schweizer Medien unabh√§ngig und kritisch √ľber geopolitische Konflikte und Kriege berichten, so w√§re dies eine direkte Provokation und Bedrohung der NATO.

Eine besonders wichtige Rolle spielen ferner die sogenannten Nachrichten¬≠agenturen. Die neutrale Schweiz gr√ľndete im 19. Jahrhundert ihre eigene Nachrichten¬≠agentur, die Schweizerische Depeschen-Agentur SDA, um bei internationalen Themen nicht auf die Gro√üm√§chte angewiesen zu sein. Inzwischen gibt es indes nur noch drei Weltagenturen, von denen Zeitungen, TV und Radio ihre “Nachrichten” beziehen: die amerikanische AP, die britische Reuters, und die franz√∂sische AFP.

Vor drei Jahren musste die SDA aus Kostengr√ľnden ihren Auslandsdienst sogar ganz an die deutsche DPA in Berlin abgeben, die ihrerseits mit der amerikanischen AP zusammenarbeitet. Deren ehemaliger Chef Tom Curley wiederum erkl√§rte 2009, wie die AP vom US-Milit√§r unter Druck gesetzt wird, um kritische Berichte zu Milit√§r¬≠eins√§tzen zu verhindern. Und CIA-Whistleblower John Stockwell offenbarte bereits 1985, wie sein Team Agenturen und Medien Fake-Meldungen unterjubelte.

Im Endeffekt erhalten arglose Schweizer Medienkonsumenten √ľber Radio, TV, Zeitung oder News-App damit vor allem (√ľbersetzte) Agenturmeldungen direkt aus den NATO-Metropolen New York, London und Paris. Auch Auslands¬≠korres¬≠pon¬≠denten, die sich in der Schweiz ohnehin fast nur die NZZ und das SRF leisten k√∂nnen, m√ľssen sich zumeist auf Agenturmeldungen beziehen. Erg√§nzt werden die Berichte dann gerne noch durch Statements von “Experten” aus NATO-Denkfabriken und US-finanzierten NGOs, darunter √ľbrigens auch “Amnesty International” und “Human Rights Watch”.

Auf diese Weise entsteht f√ľr den Normalb√ľrger ‚Äď ob Sch√ľler, berufst√§tig oder Pension√§r ‚Äď letztlich eine umfassende “Propaganda-Matrix”, aus der es zun√§chst schwierig zu entkommen ist. Selbst ein Blick in das bequeme Online-Lexikon Wikipedia hilft nicht weiter, da auch dieses l√§ngst von westlichen Geheimdiensten, PR-Agenturen und Aktivisten √ľbernommen wurde.

H√§lt sich ein Schweizer Journalist bei geopolitischen Themen nicht an das gew√ľnschte Narrativ, was dank der Rahmen¬≠bedingungen ohnehin selten vorkommt, so folgt die Reaktion alsbald.

Als etwa der Auslandschef der damals noch linksliberalen Weltwoche während des Bosnienkriegs einen kritischen Artikel zur Medienarbeit publizierte, intervenierten umgehend deutsche und Schweizer Verlage und der Journalist erhielt ein vorläufiges Schreibverbot. Der NATO-kritische Schweizer Historiker Daniele Ganser wurde bereits aus allen Schweizer Unis entfernt und wird von Schweizer Medien seit Jahren diffamiert. Dennoch ist er heute wohl erfolgreicher denn je.

Ab 2016 schrieben Schweizer Medien, von Aargauer Zeitung √ľber Republik bis NZZ, jahrelang schockierende Stories zu einer angeblichen “Russiagate-Verschw√∂rung”, die sich zuletzt von Anfang bis Ende als frei erfunden herausstellte. Zum Syrienkrieg schreiben Schweizer Medien noch heute von angeblichen “Giftgas-Angriffen” der syrischen Regierung, die sich l√§ngst als Operationen der US-unterst√ľtzten Islamisten erwiesen. In einem Fall inszenierte die BBC den angeblichen “Chemie-Angriff” zusammen mit “Rebellen” und britischen Spezialisten sogar gleich selbst.

Schweizer Medien im √úberblick

Ein kurzer Blick auf die heutige Schweizer Medienlandschaft ergibt das folgende Bild.

Zum b√ľrgerlichen Akademiker-Blatt Neue Z√ľrcher Zeitung (NZZ) ergab eine viel beachtete SPR-Studie bereits 2016, dass diese zum damaligen Ukraine-Konflikt sowie zum Syrienkrieg zu rund 90% Propaganda der Konfliktpartei USA/NATO verbreitete. Die NZZ hat sich seither unter Chefredakteur und “Atlantiker” Eric Gujer sogar noch NATO-konformer positioniert. Gujer schrieb 2010 ein Buch zusammen mit dem ehemaligen Direktor der neokonservativen Gruppe “Project for a New American Century” und pflegte Kontakte zu Geheimdiensten sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Einige NZZ-Journalisten sind zudem “Young Leader” der “American Swiss Foundation”.

Der schweizweit dominierende Tamedia-Verlag, zu dem unter anderem 20 Minuten, der Z√ľrcher Tages-Anzeiger, der Berner Bund und die Basler Zeitung geh√∂ren, hat seine Auslandsredaktion bereits weitgehend an die S√ľddeutsche Zeitung in M√ľnchen ausgelagert, die ihrerseits eng in NATO-Gremien wie die Atlantik-Br√ľcke integriert ist. Insbesondere “20 Minuten” hat sich w√§hrend des Ukrainekriegs zu einem eigentlichen Mehrfach-Raketenwerfer f√ľr Fakes und Propaganda entwickelt.

Der Ringier-Verlag und der “Blick” fielen bereits w√§hrend des Corona-Desasters mit besonders regierungsnahem Journalismus und radikalen Parolen auf (“die Solidarit√§t mit den Ungeimpften ist am Ende”). Ringier kooperiert mit dem deutschen Springer-Verlag, dessen Unternehmensgrunds√§tze die ‚ÄúUnterst√ľtzung des transatlantischen B√ľndnisses‚ÄĚ vorschreiben. Im Mai 2022 verbreitete der Blick exklusiv eine Fake-Story zu angeblichen russischen Gr√§ueltaten in der Ukraine.

Der Verleger von CH Media (Aargauer Zeitung, Watson, Tele Z√ľri, Tele B√§rn, usw.) forderte schon im M√§rz 2022, alle Z√∂gerlichkeit abzulegen, mehr Waffen zu liefern und keine Angst vor einem Atomkrieg zu haben. Beim Hipster-Medium Watson schreiben junge Journalisten softe PR-Artikel, w√§hrend harte NATO-Propaganda von deutschen Medien eingekauft oder von einem 70-j√§hrigen Haudegen verfasst wird. 2015 √ľbernahm Watson aus Versehen einen kritischen Artikel zum Syrienkrieg vom Infosperber ‚Äď binnen zweier Tage wurde dieser gel√∂scht und der Autor als “Putin-Troll” beschimpft.

Beim Schweizer Fernsehen berichtet eine Osteuropa-Korrespondentin zur Ukraine, die zuvor f√ľr das CIA-Medium “Radio Free Europe” arbeitete, w√§hrend bei 10vor10 ein “Young Leader” der American Swiss Foundation moderiert und die von einem Bilderberger gegr√ľndete Rundschau vor “russischer Propaganda” warnt. Eine SPR-Studie zeigte schon 2016, wie das SRF seinerseits durch diverse Manipulations¬≠techniken, bis hin zur subtilen Hinter¬≠grund¬≠musik, seine Zuschauer in die Irre f√ľhrt.

Beim Schweizer Radio wird der geneigte H√∂rer von einem diplomatischen Korrespondenten informiert, der bereits in den 1990er-Jahren f√ľr den Schweizer NATO-Beitritt war. Wer sich mit einer Beschwerde an die Ombudsstelle wenden m√∂chte, wird indes leer ausgehen, denn laut dieser m√ľssen SRF-Beitr√§ge zu internationalen Konflikten “weder neutral noch ausgewogen” sein.

Selbst die vermeintlich “linksalternative” WOZ und die inquisitive Republik sind bei geopolitischen Themen jeweils ganz auf transatlantischer NATO-Linie, wie in den Beitr√§gen “Die WOZ und Weltpolitik” und “Die Republik und das Imperium” dargelegt wurde.

Die Leserforen zu Russland-Themen mussten die meisten Schweizer Medien wegen angeblicher “Putin-Trolle” bereits vor einigen Jahren sperren oder einschr√§nken ‚Äď tats√§chlich handelte es sich um offensichtlich gut informierte Leser, die NATO-Propaganda in Echtzeit zerlegten.

Mitunter taucht in Schweizer Medien auch ein umtriebiger Kriegsreporter auf, der schon zu syrischen Rebellen “gute Geschichten” lieferte und f√ľr den Neutralit√§t “keine Option” ist.

Zwei erw√§hnenswerte Ausnahmen stellen der altlinks-pazifistische Infosperber und die konservativ-neutralistische Weltwoche dar. Beim Infosperber kam es indes gleich zu Beginn der russischen Invasion zu einem Knall: Ein langj√§hriges Mitglied der Redaktionsleitung machte die USA f√ľr den Ausbruch des Krieges wesentlich mitverantwortlich und wurde prompt entlassen. Der Journalist gr√ľndete daraufhin die auf Geopolitik spezialisierte Schweizer Plattform GlobalBridge.

Der gewiefte Leser, der sich von NATO-konformen Medien nicht mit Propaganda einseifen lassen m√∂chte und weitere Alternativen sucht, greift zum aktualisierten SPR-Medien-Navigator oder macht sich von den Ereignissen selbst ein Bild durch originales Videomaterial und Echtzeit-Analysen. Die zunehmende Online-Zensur kann √ľberdies mit diversen Kniffen umgangen werden. Allerdings m√∂ge man sich dabei auch vor tats√§chlicher russischer Propaganda in Acht nehmen.

Fazit

Die Schweiz hat zuletzt ihre historisch bew√§hrte Neutralit√§t zunehmend untergraben ‚Äď eine riskante und kurzsichtige Strategie, die sich sowohl im Falle eines russischen Sieges als auch im Falle einer russischen Niederlage r√§chen k√∂nnte, und die zudem eine diplomatische Vermittlungsrolle verunm√∂glicht. Tats√§chlich w√§re ein “Schweizer Modell” mit F√∂deralismus, Mehrsprachigkeit und Neutralit√§t auch f√ľr die Ukraine wohl die einzige zukunftsf√§hige L√∂sung gewesen.

In Schweizer Medien wird man dazu allerdings eher nichts erfahren.

Anhang: Schweizer Medien im Transatlantik-Netzwerk

Schweizer Medien im Transatlantik-Netzwerk (mehr dazu).

