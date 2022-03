Ukraine-Krieg: Medientipps

Publiziert: 8. M├Ąrz 2022

Die meisten Medien haben auf Kriegspropaganda umgestellt. Dank SPR-Analysen behalten Sie den Durchblick.

Die meisten traditionellen Medien sind in transatlantische Netzwerke eingebunden und verbreiten daher haupts├Ąchlich NATO-Propaganda. In Deutschland und ├ľsterreich hat dies vor allem historische Gr├╝nde, in der Schweiz eher opportunistische (NATO-Partnerschaft seit 1996). Die bekannten SPR-Infografiken stellen diese Mediennetzwerke erstmals anschaulich dar:

Wenn auf den Titelseiten fast aller Zeitungen am selben Tag dasselbe Bild derselben Frau aus der Ukraine erscheint, dann liegt das daran, dass eine der nur drei globalen Nachrichten┬şagenturen AP (New York), AFP (Paris) oder Reuters (London) dieses Bild an s├Ąmtliche Medien geliefert hat. Auch die Tagesschau-Sprecherin und sogar der Korrespondent aus Kiew lesen zumeist (├╝bersetzte) Agenturmeldungen vor. Die Agenturen fungieren mithin als Propaganda-Multiplikatoren.

Die Propaganda-Matrix

Nicht nur die Medien, auch die omnipr├Ąsenten Experten, NGOs, Denkfabriken, PR-Agenturen, Hollywood-Filmstudios usw. sind in transatlantische Netzwerke eingebunden. Die meisten Menschen sind in dieser Propaganda-Matrix aufgewachsen und nehmen sie daher nicht bewusst wahr.

Wikipedia

Schnell etwas zur Geschichte der Ukraine in Wikipedia nachlesen? Vorsicht, denn auch die Wikipedia wird bei kritischen Themen von Geheimdiensten, PR-Agenturen und Aktivisten bearbeitet.

Die wichtigsten medialen Propaganda-Techniken sowie die zehn klassischen Botschaften der Kriegspropaganda nennt der SPR Propaganda-Schl├╝ssel. Als Profi sollten Sie Propaganda-Beitr├Ąge durch ├ťberschriften, Sprach- und Bildwahl, Hintergrundmusik usw. sofort erkennen.

SPR hat den Einsatz von Propaganda im Rahmen von zwei ausf├╝hrlichen Studien zur Neuen Z├╝rcher Zeitung (NZZ) und dem Schweizer Fernsehen (SRF) untersucht und dargestellt.

Der Medien-Navigator

Neben den klassischen NATO-Medien gibt es auch unabh├Ąngige Medien sowie pro-russische und russische Medien. Der aktualisierte SPR Medien-Navigator stellt 80 Medien dar. Neu ist auch das Portal Reitschuster.de bei den vollst├Ąndig NATO-konformen Medien eingeordnet; dessen Autor spielte bereits in der Ukrainekrise von 2014 als Focus-Korrespondent eine besondere Rolle.

Russische Propaganda

Liefert Russia Today nur Fakten und den “Fehlenden Part”?

Professionelle Online-Mediennutzung

Die Google-Suche ist manipuliert, das Youtube-Video gel├Âscht, die Website in der EU gesperrt? Es gibt f├╝r alles eine L├Âsung oder eine Alternative.

Die Logik imperialer Kriege

Wie sind die vor allem amerikanischen Kriege der letzten circa 80 Jahre rational zu erkl├Ąren? Das Diagramm “Die Logik Imperialer Kriege” bietet dazu eine wissenschaftliche ├ťbersicht. Auch die Hintergr├╝nde des aktuellen Ukraine-Krieges gehen aus dieser Analyse hervor.

Das gew├╝nschte Narrativ

Was passiert mit Journalisten, die sich nicht an das gew├╝nschte Narrativ halten?

Kurzbeitr├Ąge zu Schweizer Medien

Warum bringen auch Die Republik und sogar die WOZ ├╝berwiegend NATO-Propaganda? Hat die SRF-Korrespondentin in Kiew zuvor f├╝r das amerikanische Radio Free Europe gearbeitet? Was hat der NZZ-Chefredakteur mit dem “Project for a New American Century” zu tun? War der Gr├╝nder der SRF-Rundschau ein Teilnehmer der bekannten Bilderberg-Konferenz? Ist der Schweizer Presserat eine seri├Âse Medienaufsicht oder ein Alibi-Gremium? Finden Sie es heraus.

Alle SPR-Studien und Kurzbeitr├Ąge.

