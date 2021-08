Die Schweiz im Corona-Schwindel

Publiziert: 28. August 2021

Wie Politik und Medien die Bevölkerung in die Irre führen.



Die Daten aus Israel und England haben es längst gezeigt: Der Schutz der Corona-Impfung vor Infektion und Übertragung schwindet bereits nach wenigen Wochen, und selbst der Schutz vor schwerer Erkrankung hält nur wenige Monate. Impfzertifikate und Impfpflichten sind medizinisch und epidemiologisch deshalb sinnlos oder sogar kontraproduktiv.

Denn entgegen der offiziellen Darstellung sind die Geimpften unter den “3G” aufgrund des fehlenden Schutzes vor Ansteckung die riskanteste Gruppe. Es sind die Genesenen – also bereits etwa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung – die die kollektive und langfristige Immunität aufbauen und damit zum Ausklingen der Pandemie beitragen. Zu diesem Ergebnis kam zuletzt selbst der Chef-Epidemiologe Islands, das bei den Erwachsenen eine Rekord-Impfquote von über 90% hat.

Die Schweiz begann mit den Massenimpfungen etwas später als Israel. Bei den Schweizer Senioren, die sich im Frühjahr impfen ließen, ist der Schutz vor Infektion und Übertragung inzwischen kaum mehr vorhanden, doch besteht aktuell noch ein gewisser Schutz vor schwerer Erkrankung und Hospitalisierung, der von einigen Skeptikern zu unrecht abgestritten wird.

Dieser Schutz ist indes nicht mehr so hoch, wie BAG und Medien suggerieren: In Genf sind bereits 20% der hospitalisierten Corona-Patienten Geimpfte. Bei einer Impfquote von knapp 80% unter Senioren ergibt sich daraus eine Schutzwirkung von höchstens noch 75% statt 95% – ein fünffach höheres Risiko. Bis im Herbst wird dieser Schutz zudem wie in Israel auf unter 50% absinken.

Die angebliche “Pandemie der Ungeimpften” ist deshalb ein längst widerlegtes PR-Märchen. Die Entwicklung in Israel und anderen “Impf-Pionieren” ist für die Schweizer Politik so unangenehm, dass der Schweizer Gesundheitsminister in einer Talksendung nicht darüber sprechen wollte (ab Minute 56). Man dürfe die Impfung “nicht infrage stellen”. Eine Bankrotterklärung.

Israel: Doppelte Impfung bereits weitgehend wirkungslos

Für die Betroffenen, die sich auf die falschen Versprechungen von Behörden, Medien und “Fachleuten” verließen, ist das natürlich bitter. In Israel musste längst die dritte Impfung ausgerollt werden, die doppelt Geimpften zählen wieder zu den Ungeimpften, erhalten Zutrittsverbote und werden von der Regierung eingeschüchtert. Aber auch die dritte Impfung dürfte kaum bis Ende Winter schützen. In den USA wird inzwischen eine Impfung “alle fünf Monate” diskutiert.

Doch mit jeder mRNA-Impfung steigt das Risiko für schwere kardiovaskuläre und neurologische Nebenwirkungen (siehe die aktualisierte Übersicht). In Israel sah man im Zuge der Impfkampagne bereits eine deutliche Zunahme an Herz­muskel­entzündungen und Herzinfarkten sowie einen ungeklärten Anstieg der Gesamtsterblichkeit insbesondere auch bei jungen Personen.

Entgegen den Angaben von Swissmedic, die auf einem unvollständigen Reporting beruhen, dürften sich in der Schweiz bis Ende Juli rund 10’000 schwere Impfreaktionen und rund 250 impfbedingte Todesfälle ereignet haben. Seit August ist nun auch in der Schweiz bei Personen unter 60 Jahren erstmals eine ungewöhnliche Übersterblichkeit ersichtlich (siehe BFS-Grafik).

Für eine belastbare Aussage ist es noch zu früh, aber diese Entwicklung ist genau im Auge zu behalten. In der Telegram-Gruppe “Corona-Impfschäden Schweiz” mit bereits über 20’000 Mitgliedern werden derzeit Todesanzeigen gesammelt von Personen im jungen und mittleren Alter, die “plötzlich” und “völlig unerwartet” zumeist an Herzversagen sterben. Die vielen Impf­schadens­berichte aus Arztpraxen und Kliniken zeichnen ebenfalls kein positives Bild.

Restriktionen werden oft mit knappen Intensivbetten begründet, doch im Bereich der evidenzbasierten ambulanten Frühbehandlung hat die Schweiz bis heute nichts unternommen. Stattdessen wird den Patienten bis heute oftmals das extrem teure Remdesivir verabreicht, von dem schon seit einem Jahr bekannt ist, dass es klinisch nutzlos und vor allem lebertoxisch ist. Auch temporäre zusätzliche Kapazitäten – wie in Schweden – wurden nicht geschaffen.

Schweizer Behörden und Medien wollen von all diesen Tatsachen nichts wissen, streuen der Bevölkerung Sand in die Augen und treiben stattdessen die besonders fragwürdigen Kinderimpfungen voran. Um auch die skeptische jüngere Bevölkerung in die Impfung zu drängen, könnten für Ungeimpfte ab Herbst zudem diverse Schikanen im Alltag eingeführt werden.

In Nachbarländern wie Frankreich und Italien dürfen Menschen ohne “Zertifikat” mitunter bereits nicht mehr einkaufen, ins Restaurant gehen oder den Zug nehmen. In Europa und weltweit hat die Repression gegen Bürgerrechtler massive Ausmaße angenommen. Besonders dramatisch und dystopisch ist die Situation im gescheiterten ehemaligen “Zero-Covid-Vorbild” Australien.

Das strategische Kalkül dieser weltweiten “Corona-Politik” ist dabei längst offensichtlich: Die Menschen sollen in den “Impfpass” und damit in das von internationalen Akteuren seit Jahren geplante digitale biometrische Identitätssystem gedrängt werden, das später zu einem Social-Credit-System nach chinesischem Vorbild ausgebaut werden kann (vgl. Warnung von Edward Snwoden).

Doch es geht auch anders: In Spanien wurde der “Greenpass” vom höchsten Gericht weitgehend verboten (“unwirksam und grundrechtswidrig”); in Dänemark kündigte die Regierung auf Druck der Bevölkerung an, ab September den “Greenpass” und andere Restriktionen zurückzunehmen; und Schweden kam ohnehin ohne Maskenpflicht, Lockdowns und Grund­schul­schließungen durch die Pandemie und liegt bei den Todesfällen natürlich dennoch unter dem europäischen Durchschnitt.

Die direktdemokratische Schweiz wird sich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden müssen, ob sie den autoritären oder den freiheitlichen Weg gehen möchte.

Schweden: Mortalität 1990 bis 2021

Quiz: Schwurbel oder Schwindel?

Es folgt eine Zusammenstellung einiger völlig realitätsfremder Aussagen von Schweizer Corona-Akteuren aus den letzten Tagen und Wochen. Schwurbel oder Schwindel?

Der Schweizer Gesundheitsminister: “Aktuell gebe es aber noch keine Beweise dafür, dass der Schutz nach der Impfung abnehme – insbesondere bei schweren Krankheitsverläufen.” Die BAG-Expertin: “Dass man sich wieder ansteckt, wenn man geimpft ist, ist eine Ausnahme.” Der Taskforce-Präsident: “Liessen sich alle impfen, wäre die Epidemie in acht Wochen vorbei.” Der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren: “Das Covid-Zertifikat ist eine Erfolgsgeschichte.” [Realität: Impfzertifikate sind gescheitert und nutzlos.] Der Präsident der Impfkommission: “Es braucht jetzt «etwas Druck» auf Ungeimpfte. Man muss die Zertifikatspflicht jetzt sofort ausweiten. Das ist unumgänglich. Man kann nicht mehr warten.” Ein ETH-Professor für Immunologie: “Wer sich gegen die Impfung entscheidet, wird irgendwann das Virus kriegen. () Wegen Delta ist jeder Ungeimpfte ein potenzieller Superspreader.” [Realität: Impfung bietet keinen anhaltenden Infektionsschutz; keine Unterschiede bei Viruslast.] Der ehemalige Direktor von Avenir Suisse: “Am sinnvollsten wäre daher wohl eine 1G- oder 2G-Regel: Geimpfte (und Genesene, die allerdings weniger gut vor Ansteckung geschützt zu sein scheinen) sollten keinen Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unterstehen und ein normales Leben führen können.” [Realität: Genese sind besser geschützt als Geimpfte; von den 3G sind Geimpfte die gefährlichste Gruppe, Getestete die sicherste.] Ein Journalist der SonntagsZeitung: “Impfgegner verlängern die Pandemie und gefährden andere. Wären sie geimpft, würde die vierte Welle kaum spürbar.” Der Herausgeber der Weltwoche: “Wie die Verantwortlichen der Science Task Force spricht auch [er] von einer ‘Pandemie der Ungeimpften’. Diese würden bei einer Infektion einen viel schwereren Krankheitsverlauf durchmachen. Eine weitere Verbreitung der Pandemie könne durch die Impfungen verhindert werden.”

Schweizer Lockdowns ohne Wirkung

Die Lockdowns hatten auch in der Schweiz keine messbare Wirkung.

Maskenpflicht ohne Wirkung

Die Maskenpflicht hatte weltweit keine Wirkung. Mehr dazu.

Schweizer Mortalität pro Altersgruppe, 1971 bis 2020

Unter 70 Jahren gab es keine Zunahme der Mortalität. Mehr dazu.

