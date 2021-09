Schweizer Kind stirbt an Covid-Impfung

Publiziert: 7. September 2021

Laut Berichten starben Ende August ein Schweizer Kind sowie eine 25jährige Walliser Lehrerin unmittelbar durch die Covid-Impfung. Behörden und Medien haben bisher nicht reagiert.



Laut einer Meldung in der Telegram-Gruppe “Corona-Impfschäden Schweiz” mit bereits über 20’000 Mitgliedern starb Ende August ein Schweizer Kind wenige Minuten nach der Covid-Impfung in der Schule an einem anaphylaktischen Schock. Gemäß internationalen Schätzungen führen Covid-Impfstoffe zu etwa einhundertmal mehr anaphylaktischen Reaktionen als andere Impfstoffe.

Laut einer weiteren Meldung starb Ende August eine 25jährige Walliser Lehrerin kurz nach der Impfung an einer Herzmuskelentzündung (siehe Todesanzeige). Es ist dies eine relativ häufige Impfreaktion: Allein in der kanadischen Provinz Ontario mussten bereits über 100 Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren mit Herzbeschwerden nach der Impfung hospitalisiert werden.

Schon im Juli beschrieb eine Meldung an “Corona-Impfschäden Schweiz”, wie ein 58-jähriger Mann im Impfzentrum Locarno direkt nach der Impfung kollabierte und verstarb. Eine Augenzeugin wurde vom Impfpersonal “um Stillschweigen gebeten”, damit es “keine Negativpropaganda” gebe.

Angehörige und Krankenpfleger berichten auf “Corona-Impfschäden Schweiz” von weiteren Covid-Impfreaktionen wie Herz­muskel­entzündungen und Herzinfarkten, Hirnschlägen und Hirnblutungen, Thrombosen, Embolien, Gürtelrose, Erblindungen, Hörstürzen und neurologischen Störungen. Im August kam es in der Schweiz bei Personen unter 65 erstmals zu einer ungeklärten Übersterblichkeit.

Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist international höchst umstritten, da Covid bei ihnen zumeist mild verläuft und eine Impfung nicht vor Infektion und Ansteckung Dritter schützt, während die Impfung ihrerseits schwere Schäden verursachen kann. Auch mit Fehlgeburten und Todesfällen bei gestillten Babys wurde die Covid-Impfung bereits in Verbindung gebracht.

Die britische Impfkommission bestätigte zuletzt ihren Entscheid, die Impfung für Kinder zwischen 12 und 15 nicht allgemein zu empfehlen. Die deutsche Impfkommission sprach sich ebenfalls gegen eine allgemeine Impfung von Kindern unter 16 aus und änderte ihre Position erst, nachdem sie politisch unter Druck gesetzt wurde. Bei der amerikanischen FDA traten zuletzt zwei Spitzenleute aufgrund des politischen Drucks zurück. Die Schweizer Swissmedic indes hat Covid-Impfungen für 12- bis 17-Jährige trotz fehlender Langfristdaten Anfang August vorläufig zugelassen.

Weltweit erlitten zudem bereits mehrere Spitzensportler durch die Covid-Impfung einen schweren Gesundheits­­schaden. In der Schweiz betraf dies etwa einen Lausanner Fußball­spieler, der drei Tage im Koma lag. Bei einem deutschen Basketball­profi kam es zu einer Gehirnblutung. Beim dänischen Fußballprofi Christian Eriksen, der während eines EM-Spiels einen Herzstillstand erlitt, verweigern er und seine Ärzte bis heute eine Aussage zu seinem Impfstatus. Schweizer Medien haben zu Eriksen die Falschmeldung verbreitet, er sei definitiv ungeimpft gewesen.

Daten von Impfpionier Israel zeigen ferner, dass die Covid-Impfung bereits nach wenigen Monaten kaum mehr vor Infektion und Ansteckung Dritter schützt und auch der Schutz vor schwerer Krankheit auf unter 50% fällt (zwei Drittel der israelischen Intensivpatienten waren zuletzt geimpft). Tatsächlich hat Israel aktuell die höchste Infektionsrate der Welt und musste kurzfristig eine dritte Impfung organisieren. In Israel und den USA ist inzwischen von einer Impfung alle fünf Monate die Rede.

Angesichts dieser Tatsachen haben “Impfzertifikate”, “Impfpflichten” oder “3G-Regeln” keine medizinische oder epidemiologische Grundlage mehr. In Spanien wurde der “Greenpass” vom höchsten Gericht deshalb gestoppt (“unwirksam und grundrechts­widrig”); in Dänemark musste die Regierung den “Greenpass” zurücknehmen; in den USA wurden “Impfpässe” bereits von mehreren Bundesstaaten verboten – wer ihn dennoch verlangt, wird in Florida mit $5000 gebüßt.

Das strategische Kalkül der weltweiten “Corona-Politik” ist dabei längst offen­sichtlich: Die Bevölkerung soll in den “Impfpass” und damit in das von internationalen Akteuren seit Jahren geplante digitale biometrische Identitätssystem gedrängt werden, das später zu einem Social-Credit-System nach chinesischem Vorbild ausgebaut werden kann (vgl. Warnung von Edward Snowden).

Die direktdemokratische Schweiz wird sich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden müssen, ob sie diesbezüglich den autoritären oder den freiheitlichen Weg gehen möchte.

“58jh durchtrainierter Patient Kt ZH. Nach zweiter Impfung massiver Leistungsknick bereits 6 Wochen andauernd. Dazu Husten / Bronchitis. 46jh Mann Kt ZH. Ca. 4 Wochen nach 2ter Impfung im Juni V.a. Myokarditis, weiterhin anhaltende Leistungsminderung.” (CH) “Wie ich eben von einem ehemaligen Klienten erfahre, ist sein Sohn, Ende 50, am Morgen nach der 2. Spritze vollständig erblindet aufgestanden. Wurde notfallmässig im USZ operiert. Hei­lungs­chancen nicht absehbar, Mittel unb., ob USZ das gemeldet hat ist nicht bekannt.” (CH) “Habe soeben mein Vater ins Spital eingeliefert. Diagnose vermutlich Gesichtsrose. Linke Gesichtshälfte extrem geschwollen und das Auge ist auch bereits befallen! 2 Impfung, 16.7.2021 Moderna.” (CH) [Herpes zoster Reaktivierung ist relativ häufig, siehe hier.] “Ehem. Arbeitskollegin, 58, starb an Blutgerinnsel im Juni. Ganz sicher 1x geimpft, evtl sogar 2x. Nachbar meiner Freundin, 36, Herzbeutelentzündung nach doppelter Impfung. Raum BL. Freund einer Freundin gelähmt kurz nach 1. Impfung m. Blutungen ins Rückenmark. Kt. GR. Nichte einer Freundin, 16 Jahre alt, doppelt geimpft im Spital mit Verdacht auf Myasthenie. BL.” (CH) “USZ: Junges Mädchen Jg. 2000 ohne path. Vorerkrankung [mit Myocarditis] eingeliefert. Jetzt steht einfach nichts mehr zum Impfstatus auf dem Bericht. Wird vermehrt weggelassen.” (CH) “Junge, gesunde, Patientin, 45j. Ohne Vorerkrankungen, fällt wenige Stunden nach 2. Impfung bewusstlos zu Boden (Synkope!). Kommt nach einer gewissen Zeit wieder zu Bewusstsein, mit ENTSTELLENDER SCHNITTWUNDE im Gesicht, da sie auf einen glasigen Gegenstand gefallen ist. D-Dimere massiv erhöht (Labor bestätigt).” (CH) “Ihre Schwester arbeitet für‘s Uni-Spital ZH. Auch diese will sich nicht impfen lassen. Deren Vorgesetzter wollte alle zur Impfung drängen, hat lauthals und stolz seine 2. Impfung bekanntgegeben. Folge: Herzinfarkt, mit darauffolgendem Hirnschlag. Er lebt noch. Ist aber ziemlich leise geworden.” (CH) “Gestern Abend war Elternabend. Mir fiel ein Vater auf, der einen Verband am Auge hatte. Eine Mutter erzählte mir später, dass er und seine Frau sich hätten impfen lassen, um auf Reisen zu gehen. In den Ferien ging‘s dem Vater zunehmend schlechter. Er bekam starke Kopfschmerzen und einen Herpes Zoster. Früher als gewollt, musste er nach Hause abreisen. Zu Hause notfallmässig zum Arzt. Diagnosen: Meningitis (Hirnhautentzündung), Herpes Zoster und halbseitige Gesichtslähmung, welche immer noch besteht.” (CH) “So, nun ist mein Vater nach Moderna auch auf dem Notfall, auch wahrscheinlich Gesichtsrose, Medikamente vom Arzt nützten nicht.” (CH) “Cousine meines Mannes hatte 3 Wochen nach der Impfung Rückenmarksinfarkt. Lähmung des rechten Beines und geht jetzt mit 60 am Rollator.” (DE) “Bekannte, 53, 2 mal Biontec, vorher schon C gehabt, 55% Antikörper, hat jetzt eine Netzhautablösung am rechten Auge. Wollte den Fall als Impfschaden registrieren lassen, ist aber Online nicht mehr möglich, da ab Tag 21 nach der Impfung der Button deaktiviert wird.” (DE) “Eine Bekannte hat mir heute erzählt, dass jemand aus der Familie kurz nach der Impfung als vorher gesunder Mensch plötzlich verstorben ist. Die Angehörigen wollten in die Todesanzeige schreiben: “Starb kurz nach der Covid-Impfung” – die Zeitung (Allgemeine Zeitung Mainz) hat dies verweigert. “Das machen wir nicht.”” (DE) “Ein junger Mann aus meiner Nachbarschaft hat sich zwei mal mit Biontech impfen lassen. 24 Jahre, kerngesund, Fußballer, plötzlich schlapp, konnte nicht mehr am Training teilnehmen. Mehrere Untersuchungen, Herzmuskel Entzündung. Letzten Dienstag Termin beim Kardiologen, seit 4 Tagen nicht mehr gesehen.” (DE) “Bericht eines Intensivmediziners aus einer Münchner Klinik: “Ein paar Berichte aus meiner täglichen Praxis auf der Intensivstation eines Herzzentrums, nur aus den vergangenen 10 Tagen: Männlich, 19 Jahre, bisher herzgesund, Myocarditis im schweren Verlauf, LEF unter 30%, 4 Tage nach 2.Impfung. Männlich, 23, Myocarditis, Mitralklappenstenose, bisher herzgesund, 8 Tage nach 1.Impfung. Weiblich 17 Jahre, Myocarditis, nachfolgend Lungenembolie, bisher herzgesund, Tag 1 nach 2. Impfung. Männlich, 20 Jahre, Tachyarrhythmie, Myocarditis, bisher herzgesund, Tag 7. nach 1.Impfung. Weiblich, 16 Jahre, Myocarditis mit fulminantem Verlauf, Ende offen, Tag 2 nach 2.Impfung. Dazu 7 weitere Patienten mit Herzbeschwerden die aktuell stationär von mir aufge­nommen wurden, jedoch (noch) nicht intensivpflichtig sind. () Keine andere Substanz würde unter diesen Umständen noch gegeben werden! Es rollt ein riesiges Desaster auf uns zu.” (DE)

A) Israel: Höchste Infektionsrate der Welt

Impfpass-Pionier Israel hat inzwischen die höchste Infektionsrate der Welt. Mehr dazu.

B) Israel: Impfung schützt kaum mehr vor Infektion

C) Geimpfte und Ungeimpfte: Gleiche Viruslast

Geimpfte und Ungeimpfte sind gleich ansteckend. (Studie)

D) Israel: Abfallender Impfschutz gegen schwere Krankheit

Der Impfschutz gegen schwere Krankheit sank innerhalb weniger Monate von über 95% auf nur noch etwa 50%, sodass “Booster-Impfungen” erforderlich wurden.

E) “Impfpass” in Frankreich

Ein Ehepaar auf einer Bistro-Terrasse muss bewaffneter Polizei “Impfpass” und ID zeigen.

