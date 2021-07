Die Schweiz vor der Delta-Welle

Publiziert: 20. Juli 2020

Teilen auf: TG / TW / FB

Seit Februar 2021 besteht in der Schweiz eine statistische Untersterblichkeit. Welche Auswirkungen wird die nun beginnende Delta-Sommerwelle haben?

(Hinweis: Bei Sprachfehlern die automatische √úbersetzung deaktivieren.)

Seit Februar 2021 besteht in der Schweiz eine statistische Untersterblichkeit. Die kumulierte Übersterblichkeit seit Beginn der Pandemie ist inzwischen auf unter 7500 Personen oder circa 10% der normalen Jahressterblichkeit gefallen (s.o.). Das Medianalter der Corona-Todesfälle lag bei etwa 85 Jahren, einer der weltweit höchsten Werte. Circa 60% der Todesfälle erfolgten in Pflegeheimen.

Die Grafik unten zeigt den sehr starken Anstieg der √úbersterblichkeit in den Monaten November und Dezember 2020. Bei Personen unter 65 lag die √úbersterblichkeit gerade noch im Bereich des starken Grippejahres 2015 (siehe unten). Die Antik√∂rper-Seropr√§valenz lag bis Juni 2021 in der Westschweiz bei 33% (ohne Impfungen), in der Deutschschweiz d√ľrfte sie bei etwa 25% gelegen haben.

Insgesamt lag die alterskorrigierte Schweizer Sterblichkeit und Lebenserwartung 2020 etwa auf dem Niveau von 2015, wie zuletzt auch die Neue Z√ľrcher Zeitung berichtete.

In der Schweiz beginnt nun ‚Äď wie bereits in England, Portugal, Israel und den Niederlanden ‚Äď die voraussichtlich steile Sommerwelle der indischen Variante (Delta, siehe unten). Politik und Medien suggerierten der Bev√∂lkerung, die Impfung w√ľrde sie vor einer Corona-Infektion sch√ľtzen, doch dies ist aufgrund der teilweisen Immunflucht dieser Variante nicht mehr der Fall: Laut den neuesten Daten aus England liegt der Schutz vor einer Delta-Infektion bei etwa null Prozent.

Der Schutz vor schwerer Krankheit bei Infizierten liegt in England (vor allem AstraZeneca) derzeit immerhin noch bei etwa 60%. Es ist indes absehbar, dass der n√§chsten oder √ľbern√§chsten Variante die vollst√§ndige Immunflucht gelingen wird und der Impfschutz dann g√§nzlich zusammenbricht oder, im schlimmsten Fall, sich sogar in einen krankheits¬≠verst√§rkenden ADE-Effekt verkehrt. In beiden F√§llen werden voraussichtlich aktualisierte Nach-Impfungen erforderlich sein.

Aufgrund des fehlenden Schutzes vor Infektion und √úbertragung ergeben auch die von Schweizer Politik und Medien propagierten “Impf-Zertifikate” sowie “Impfpflichten” keinen medizinischen Sinn mehr. Schweizer B√ľrgerrechtsverb√§nde haben gegen das entsprechende Gesetz innerhalb von nur vier Wochen mit knapp 190.000 Unterschriften das Referendum ergriffen, sodass es ‚Äď weltweit wohl einmalig ‚Äď zu einer weiteren Corona-Volksabstimmung kommen wird.

Derweil nehmen die Impfkomplikationen auch in der Schweiz weiter zu: SPR geht aktuell von etwa 10’000 schwerwiegenden Ereignissen sowie etwa 250 Todesf√§llen aus. In der Telegram-Gruppe “Corona-Impfsch√§den Schweiz” mit bald 20’000 Mitgliedern berichten Klinikmitarbeiter zumeist anonym etwa von einer deutlichen Zunahme an Hirnschl√§gen und anderen kardiovaskul√§ren und neurologischen Komplikationen. Zuletzt wurde von einer erblindeten 17-J√§hrigen berichtet.

Andererseits besteht auch nach einer vergleichsweise milden Corona-Erkrankung selbst bei jungen und gesunden Personen das Risiko l√§ngerfristiger Beschwerden (“Post Covid”); ob eine Impfung dagegen noch sch√ľtzen kann, ist derzeit indes weitgehend unklar. Die ambulante Fr√ľhbehandlung von Risikopatienten scheint in der Schweiz weiterhin ein Tabu zu sein.

Grafiken

1) Kumulative √úbersterblichkeit, 2010 bis 2021

2) Kumulative √úbersterblichkeit U65, 2010 bis 2021

3) Delta-Sommerwelle in England, Portugal, Holland, und der Schweiz

Siehe auch

Teilen auf: Telegram / Twitter / Facebook