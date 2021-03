Deutschland im Corona-Frühling

Publiziert: 22. März 2021

(In German only; about the situation in Germany)

(Bei Sprachfehlern die automatische Übersetzung deaktivieren)

Wie von SPR und vielen anderen unabhängigen Analysten antizipiert, wurde aus dem kurzen deutschen “Wellenbrecher” im November ein bald halbjähriger Lockdown. Die politisch-virologisch definierten Grenzwerte erlaubten im Winterhalbjahr erwartungsgemäß keine Öffnung mehr.

Haben sich die Entbehrungen, epidemiologisch, wenigstens gelohnt? In Deutschland kam es bisher zu knapp 75.000 “Corona-Todesfällen” (Medianalter 83 Jahre, ca. 40% in Pflegeheimen). Bei einer Corona-Mortalität wie in der Schweiz wären es etwa 100.000; wie in Schweden, 110.000; wie in England, 150.000; und wie im Nachbarland Tschechien, bereits knapp 200.000 (siehe Grafik oben).

Man sieht dies auch an der Antikörper-Seroprävalenz: Sie lag in Deutschland im Sommer 2020 bei nur 1.8%, bis Dezember bei circa 5%, und bis März 2021 bei knapp 15% (Senioren eher noch darunter). Das entspricht in etwa den am wenigsten betroffenen US-Bundesstaaten, wie Oregon und Washington, während New York bei circa 35% und South Dakota bei knapp 50% liegen. Die regionalen Unterschiede dürften inzwischen auch in Deutschland beträchtlich sein.

In Europa werden die deutschen Werte, abgesehen von Island, fast nur noch von Finnland und Norwegen unterboten (Dänemark liegt dazwischen), die im Frühjahr 2020 gerade noch rechtzeitig die Grenzen schlossen und seither ein striktes Grenzmanagement beibehielten, während sie auf ineffektive Maßnahmen, wie der Maskenpflicht, verzichteten. Bayern zeigte zuletzt, weltweit erstmalig, dass selbst eine FFP2-Pflicht in der Allgemeinbevölkerung keinen Nutzen hat.

Eine genauere Analyse zeigt indes, dass sich die bundesweite Corona-Mortalität in Deutschland in der zweiten Welle, trotz Dauer-Lockdown, nahezu identisch entwickelte wie im liberalen Schweden, dessen Mortalität weiterhin exakt im EU-Durchschnitt liegt. Der Vorteil Deutschlands liegt mithin primär in der “verpassten” ersten Welle. Dies galt indes auch für Tschechien, das inzwischen mit 20% nach Russland, Bulgarien und Spanien die höchste Übersterblichkeit Europas aufweist.

Auch in Deutschland drängt die Politik nun auf die Impfung. Vielleicht lässt sich damit eine Frühlingswelle noch etwas dämpfen. Doch die Wirksamkeit bei Personen über 80, sowie gegen die Varianten aus Südafrika und Brasilien, ist reduziert. Die vereinzelt schweren und tödlichen Nebenwirkungen, auch bei jüngeren Personen mit geringem Covid-Risiko, sind nicht trivial.

Die ARD machte zuletzt erneut auf das Thema der oftmals kontraproduktiven Intubationen von Covid-Patienten aufmerksam, das SPR bereits im April 2020 mehrfach ansprach. Das Thema der Frühbehandlung und Prophylaxe bei Risikogruppen ist indes auch in Deutschland, trotz positiver Studienlage und sofortiger Verfügbarkeit, weiterhin ein – merkwürdiges – Tabu.

