Ibiza-Coup: Abschluss

Am 21. Mai titelte SPR »Der Elefant in der Finca« und verwies auf eine Geheim­dienst­operation. Nun stellte sich heraus, dass die Ibiza-Finca eine langjährige Geheimdienstfalle war.

Allerdings dürfte das kleine BVT in dieser Affäre kaum ohne Rücken­deckung des großen Bruders in Berlin gehandelt haben, wenn nicht sogar des noch größeren Bruders in London (Stichwort »Integrity Initiative«). Und die deutschen Dienste dürften kaum übersehen haben, wenn ihre eigenen Medien, »Komiker« und »Künstler­gruppen« kurz vor der EU-Wahl einen solchen Coup vorbereiten.

Innenminister Kickl musste entfernt werden, um das isolierte BVT aus dem »russischen« Griff der FPÖ zu bekommen. Ob der Rücktritt der übrigen FPÖ-Minister und der Sturz von ECFR-Mitglied Kurz geplant war, ist fraglich. Allerdings wird Bundes­präsident Van der Bellen wieder einen passenden Kanzler ernennen können. Immer­hin wurde damit auch die Putin-nahe Außen­ministerin entfernt, die nicht selbst zurück­treten wollte. Mit Strache und Gudenus wurden die beiden Hauptarchitekten der Achse Wien-Moskau neutralisiert – durch eine falsche Russin.

SPR beendet damit die außer­ordentliche Bericht­erstattung zu diesem außer­gewöhnlichen Ereignis, die nur erforderlich war, da insbesondere in der Schweiz kaum über die geopolitischen und geheim­dienstlichen Hinter­gründe dieses Coups in einem Nachbarland informiert wurde.

Ibiza-Coup: Übersicht →